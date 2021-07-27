Выдвижение на выборы в законодательное собрание СПБ Ирины Фатьяновой аннулировано

Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге аннулировала выдвижение на выборы в законодательное собрание города Ирины Фатьяновой, которая является соратником политика Алексея Навального. Это решение было принято по итогам проверки Минюста и прокуратуры, которые постановили, что она продолжает иметь отношение к запрещенным в России организациям

Роскомнадзор в свою очередь потребовал от YouTube заблокировать каналы не только самого Навального, но и его ближайших соратников. Политолог Аббас Галямов сказал в эфире Эха, что власть, оказывая давление на лидеров оппозиции, способствует появлению новых политиков.

Аббас Галямов отметил, что блокировки сайтов можно обойти