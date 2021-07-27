Следственный комитет проверяет конфликт на детской площадке в петербургском жилкомплексе «Балтийская жемчужина». Там одна из жительниц пыталась выгнать с площадки воспитанников центра «Какая разница» с особенностями развития.

Следственный комитет пообещал выяснить все обстоятельства конфликта и по результатам проверки принять процессуальное решение. Накануне супруга петербургского бизнесмена Наталья Липская попыталась прогнать группу детей из центра «Какая разница» и их помощников с детской площадки. Женщина аргументировала это тем, что воспитанники центра, больные аутизмом, напугали её внучку.

Героиню этого видеоролика быстро опознали соседи. Из-за возмущенных сообщений и комментариев ей пришлось удалить свои страницы в социальных сетях. На фоне конфликта инклюзивному центру «Какая разница» за сутки собрали деньги на оборудование для классов. Сбор средств объявили еще на прошлой неделе, но внимание на него обратили именно после скандала. Основатель центра Валерия Катаева написала на своей странице Вконтакте, что история на детской площадке говорит про отсутствие принятия, терпения и толерантности в обществе.

Подобные конфликты, к сожалению, происходят постоянно, это далеко не единичный случай, рассказала «Эху» основатель благотворительного фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

Первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета федерации Валерий Рязанский считает, что восприятие обычными детьми детей с особенностями развития может многому научить взрослых.

Рязанский отметил, что даже при проведении профилактической беседы эта жительница, скорее всего, останется при своём мнении.