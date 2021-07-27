Российские спортсмены завоевали шесть медалей по итогам четвертого медального дня Олимпийских Игр в Токио

Ряд побед стали для отечественного спорта историческими.

Еще никогда нашим гимнасткам не удавалось побеждать на Олимпийских Играх в командном турнире. Последний успех сборной СНГ датирован 1992 годом. Сегодня россиянки оказались сильнее американок, которые диктовали условия в женской гимнастике долгие годы. Роковую ошибку совершила на бревне сама Симона Байлз. Ее даже заменили из-за травмы на оставшиеся виды. Соперницы нашли в себе силы тепло поздравить наших девушек. Двойной успех в плавании. Евгений Рылов и Климент Колесников выиграли золото и серебро на стометровке на спине. Американцы не уступали на этой дистанции 25 лет и ровно столько же у России не было золотых олимпийских медалей в плавании вообще. Никогда у нас не было и золота в таеквондо, но Владислав Ларин завоевал уже второе. Первой нашей мультимедалисткой стала Виталина Бацарашкина, которая после индивидуального золота стала второй в смешанных соревнованиях.

После четвертого дня сборная России занимает четвертое место по золотым медалям и третье по их общему количеству. Лидируют же хозяева – японцы.