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18:07, 27 июля 2021

Президент США Джо Байден объявил о завершении американской военной миссии в Ираке

Президент США Джо Байден объявил о завершении американской военной миссии в Ираке. Согласно окончательным договоренностям, США прекратят участие в военных операциях в этой стране к концу этого года. При этом Байден отметил, что Вашингтон продолжить помогать местным военным бороться с исламистами.

Байден провел переговоры в Вашингтоне с премьер-министром Ирака. Парламент этой страны принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех иностранных сил еще в начале прошлого года.
Соединенные Штаты направили войска в Ирак в 2014 году, тогда об этом попросило иракское руководство. Это было связано с появлением террористической организации ИГИЛ*. Численность американских войск в Ираке в последнее время не превышала 2,5 тысяч человек. Американские военные в основном дислоцировались на военной базе на западе Ирака и в международном аэропорту в Эрвиле.

Напомним – после выхода американских войск и их союзников по НАТО из Афганистана, ситуация в этой стране резко обострилась. Как считают в Кремле, обстановка в Ираке также требует повышенного внимания. – об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия нацелена на продолжение контактов с властями Ирака.

Журналист Максим Шевченко считает, что вывод американских войск из Ирака приведет к миру и порядку в этом регионе.

Зам.пред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа уверен, что прекращение активных боевых действий в Ираке со стороны США изменит баланс сил в регионе и потребует от России дополнительных шагов.

Чепа отметил, что Россия готова выступать посредником в переговорных процессах.

Зарубежные наблюдатели видят в решениях США по Ираку и Афганистану как параллели, так и принципиальные различия.
Обзор прессы от Рината Валиулина: Обозреватель Скай Ньюз называет сообщение о выводе войск из Ирака, цитата, «очередным шагом в прекращении Соединенными штатами их «вечной войны» на Ближнем Востоке» , задаваясь при этом вопросом, “ а что же будет в результате?”— Покидая Афганистан, — продолжает обозреватель, — американцы делали это по собственной инициативе, тогда как сворачивание операций в Ираке происходит по просьбе иракского премьер-министра Мустафы аль-Кадими.
Обе ситуации заметно отличаются друг от друга, пишет сайт Скай Ньюз, цитата: «Заявление по Ираку — это больше политический театр, нежели то, что окажет конкретное воздействие на положение дел на месте», конец цитаты. — Сам же Кадими, уверен автор публикации, был вынужден найти решение, которое обрадует анти-американские политические круги в его стране, и удовлетворит их иранских союзников; Тегеран уже с прошлого года, когда в столичном аэропорту Ирака был убит иранский полевой командир Кассем Сулеймани, настойчиво требует от Багдада вывода американских войск. Ключевым вопросом в заявлении администрации Байдена сегодня является то, насколько вслед за этим ситуация в Ираке будет дестабилизирована, — как это уже происходит начиная с мая в Афганистане.
Корреспондент «Политико» по международным делам в ходе круглого стола с коллегами по изданию, характеризует анонсированные планы Белого дома как, цитата, “ вывод (войск), которого не было”, и призывает «не ждать возвращения значительной части американского контингента домой в обозримом будущем». Военные аналитики издания, и более того, называют заявление Белого дома, цитата, «символическим жестом», предназначенным для усиления позиций премьера аль-Кадими в преддверии ожидающихся в конце этого года парламентских выборов.

Эксперты газеты Политико уверены, что ситуация в Ираке существенно не изменится. По сути, речь идет о перераспределении задач, которые ставятся перед американскими военными.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ


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