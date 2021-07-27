В Евросоюзе вакцинированы от коронавируса уже 70% взрослого населения (больше 250 млн человек), объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, Еврокомиссия выполнила свой план привить хотя бы одной дозой 7 из 10 взрослых европейцев к концу июля. Обеими дозами привиты уже 57% жителей. Причем уже в процессе прививочной кампании планку требований подняли – изначально показателя обещали достигнуть только к сентябрю.

Вместе с тем в разных странах процент вакцинированных по-прежнему варьируется очень сильно – от 84-х на Мальте до 18-ти в Болгарии.