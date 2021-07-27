Как минимум 1 человек погиб, 16 пострадали при взрыве на химическом предприятии в городе Леверкузен на западе Германии – это данные оператора производства. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Причина инцидента пока не установлена, известно лишь, что взорвалась цистерна, которую использовали для размещения и переработки отходов. Над местом поднимается густой черный дым, в городе перекрыта часть дорог, местных жителей призывают держать окна закрытыми.