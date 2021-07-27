Участники митинга против ковидных ограничений во Владикавказе получили от 5 до 5,5 лет колонии общего режима

Участники митинга против ковидных ограничений во Владикавказе весной прошлого года получили от 5 до 5,5 лет колонии общего режима. Артура Бугулова, Аслана Гасиева, Давида Окруашвили и Зазу Царитова и Магомеда Кадырова признал виновными в участии в массовых беспорядках суд Ростова-на-Дону.

На митинге 20-го апреля 2020-го во Владикавказе задержали более 100 человек. Более чем на 20 из них навели уголовные дела по статье «Хулиганство».