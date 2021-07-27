Российские власти намерены создать национальную систему бронирования и ограничить влияние зарубежных аналогов.

Создание этого сервиса – один из пунктов стратегии развития туризма в России до 2035 года, которая оказалась в распоряжении издания Коммерсант. Она предполагает разработку ай-ти платформы, которая должна аккумулировать данные о всех российских отелях и наличия в них мест. Сайт будет напоминать сервис Букинг, который сейчас занимает 80 процентов российского рынка. Исключительное положение вызвало вопросы у Антимонопольной службы. Менеджмент сервиса запрещал отелям на других ресурсах выставлять цену ниже, чем на своем, а также предоставлял ложную информацию, уверяя, что остался, лишь один номер выбранной категории. Впрочем, эксперты уверяют, что проект российского Букинга, созданного на базе сервиса продажи авиабилетов будет слишком дорого стоить, ссылаются на нехватку кадров, а также на наличие успешных платформ.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников в эфире телеканала РБК усомнился в способности сервиса конкурировать с существующими.

Создание платформы планируется закончить к 2024 году.