Минздрав одобрил совместное испытание вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко отметил, что граждане, больше доверяющие зарубежной вакцине, будут прививаться активнее.

Бутенко подчеркнул, что это событие важное и по политическим причинам, так как это испытание означает сближение позиций по глобальному вопросу применения вакцин различного происхождения.