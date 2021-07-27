Российские туристы смогут отправится в Венгрию без ограничений при полной вакцинации от коронавируса

Российские туристы смогут отправится в Венгрию без ограничений при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса.

Для тех, кто прошел полный курс вакцинации отменяются обязательный ПЦР-тест, а также десятидневный карантин по прилету в страну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства Венгрии в России. Кроме того, туристам и совершающим деловые поездки потребуется и шенгенская виза, необходимая для въезда в страны ЕС, которую можно получить в специальных визовых центрах. К стандартному заявлению прилагается копия сертификата о вакцинации, либо, как и раньше документальное подтверждение ковид-статуса отрицательным пцр-тестом, взятым не ранее, чем за трое суток до поездки. Власти не уточняют какой именно вакциной должен быть привит въезжающий, однако Венгрия стала первой страной, которая одобрила Спутник V, не дожидаясь положительного вердикта европейского регулятора, взяв на себя все риски. Венгрия стала далеко не первой страной куда можно поехать с российским сертификатом. Среди них бывшие республики СССР, а также Египет, Кипр и Сербия.