«Оранжевый» уровень опасности объявлен в московском регионе из-за жары, — сообщает сайт Гидрометцентра. В городе ожидают до 30 градусов и повышенный уровень пожароопасности. В столице данный режим действует до 8 вечера, в Подмосковье – до полудня четверга.