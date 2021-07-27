В Кемеровской области Следственный комитет завел дело на мать умершей трехлетней ВИЧ-положительной девочки. На сайте регионального управления ведомства говорится, что дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Незадолго до смерти органы опеки изъяли девочку у матери, которая не хотела ее лечить и передали бабушке, но спасти ее не успели.
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