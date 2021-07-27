В правительстве готовятся к созданию отечественной системы бронирования отелей, аналогичной международному сайту booking.com, пишет газета «Коммерсант», которая ознакомилась с проектом соответствующего плана мероприятий. Работу по данному направлению ведет корпорация «Ростех». В Ростуризме говорят, что документ активно дорабатывается, и его финальная версия будет готова к концу лета.

В то же время опрошенные сайтом РБК эксперты утверждают, что создание подобной системы будет стоить минимум десятки миллионов долларов, займет много времени и вряд ли заинтересует кого-то из отельеров, пока букинг.ком занимает 80% отечественного рынка – если только, конечно, его не запретят в России.