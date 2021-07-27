Власти Венгрии подтвердили, что российские туристы смогут посещать страну, если они привиты вакциной от ковида Спутник, причем в данном случае им не понадобится ни свежий ПЦР-тест на въезде в страну, ни карантин по прибытии. Оформление Шенгенских виз в Венгрию возобновлено в стандартном режиме.

В отличие от большинства других стран Евросоюза, Венгрия активно закупает вакцину Спутник для своих собственных граждан.