Власти Венгрии подтвердили, что российские туристы смогут посещать страну, если они привиты вакциной от ковида Спутник, причем в данном случае им не понадобится ни свежий ПЦР-тест на въезде в страну, ни карантин по прибытии. Оформление Шенгенских виз в Венгрию возобновлено в стандартном режиме.
В отличие от большинства других стран Евросоюза, Венгрия активно закупает вакцину Спутник для своих собственных граждан.
Власти Венгрии подтвердили, что российские туристы смогут посещать страну, если они привиты вакциной от ковида Спутник
Власти Венгрии подтвердили, что российские туристы смогут посещать страну, если они привиты вакциной от ковида Спутник, причем в данном случае им не понадобится ни свежий ПЦР-тест на въезде в страну, ни карантин по прибытии. Оформление Шенгенских виз в Венгрию возобновлено в стандартном режиме.