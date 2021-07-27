Российские гимнастки впервые в истории выиграли олимпийское золото в командном многоборье

Среди победительниц Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. На втором месте сборная США, на третьем Великобритании.

Для России это 18-е по счету медаль на текущих играх и седьмая золотая. В общекомандном зачете наши соотечественники по-прежнему находятся на четвертой строчке.