Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпийских играх. Это шестое золото наших спортсменов на играх в Токио.

Напомним, у России впервые за 25 лет появился олимпийский чемпион в плавании – на дистанции 100 метров на спине золотую медаль выиграл Евгений Рылов. Вторым финишировал россиянин Климент Колесников. Также у наших спортсменов сегодня серебро и бронза в стрельбе.

В неофициальном медальном зачете на олимпиаде в Токио российские спортсмены находятся на четвертом месте после атлетов из США, Китая и Японии.

Недавно стало известно, что российский тхеквондист Владислав Ларин также завоевал золото.