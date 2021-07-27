Европейский союз привил уже 70% взрослого населения от коронавируса

Между тем в России, ситуация обстоит не так хорошо, утверждают в Кремле.

Европа находится на первом месте в списке лидеров вакцинации по всему миру, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, хотя бы один компонент препарата получили 70% взрослых граждан ЕС, при этом полную защиту имеют почти 60% населения. Вместе с тем, нельзя останавливаться на достигнутом, уверена фон дер Ляйен. Она призвала граждан Европы продолжать иммунизацию, поскольку сейчас активно распространяется новый более опасный штамм коронавируса.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний отмечает, что уровни вакцинаций в разных странах серьезно отличаются. Так, например, в Болгарии иммунитет есть только у менее чем 20% населения, около 30% граждан привито в Румынии, а вот на Мальте этот показатель превышает 80%.

Что касается России, то по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация в стране обстоит не так хорошо, как хотелось бы. Именно из-за этого пока и не получается коренным образом справиться с пандемией, уверен песков.

По данным газеты РБК, к середине этого месяца в России удалось вакцинировать только 22,5 % населения.