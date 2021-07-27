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16:03, 27 июля 2021

Прокуратура Швейцарии закрыла дело о взяточничестве, связанное со смертью юриста Сергея Магнитского

Прокуратура Швейцарии закрыла дело о взяточничестве, связанное со смертью юриста Сергея Магнитского. В ведомстве сообщили, что не смогли установить причастность кого-либо из подозреваемых к преступлениям.
Расследование, которое вели власти Швейцарии, касалось обвинений против российских чиновников в хищении средств и выводе их через швейцарские банки. Такие претензии выдвигал фонд Hermitage Capital, с которым сотрудничал Магнитский. Как передает агентство Reuters, швейцарская прокуратура не смогла обнаружить доказательств в отношении кого-либо из чиновников. Но при этом надзорное ведомство распорядилось конфисковать почти 4,5 млн долларов, содержащихся в местных банках, поскольку эти суммы могут быть связаны с преступной деятельностью в России. Правда, изначально заморозке подверглась сумма примерно в 20 млн долларов.
К слову, о возможном закрытии дела об отмывании денег швейцарская прокуратура предупреждала еще в ноябре прошлого года. В фонде эти намерения тогда сочли «капитуляцией перед русскими». Само расследование сопровождалось рядом скандалов: так, западные СМИ утверждали, что Россию несколько раз посещал швейцарский федеральный прокурор, который получал подарки от российских чиновников.

Расследование об отмывании денег велось около 10 лет, незадолго до этого юрист Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Hermitage Capital, скончался в российском СИЗО.


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