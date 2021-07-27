Минсельхоз отмечает снижение стоимости основных овощей в России. В частности, с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук. Ведомство направило в регионы требование о более активном развитии нестационарной торговли овощами, чтобы сделать эту продукцию более доступной для граждан.