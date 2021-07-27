Минобороны сообщает: В учениях у таджикско-афганской границы примут участие около тысячи российских военных.

Министерство обороны сообщает о том, что в учениях у таджикско-афганской границы примут участие около тысячи российских военных. Маневры пройдут в три этапа. Военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана будут отрабатывать антитеррористические операции. Учения пройдут с 5 по 10-е августа.