С выборов в законодательное собрание СПБ сняли бывшую главу местных сторонников политика Алексея Навального, Фатьянову

Избирком снял с выборов в законодательное собрание Петербурга бывшую главу местных сторонников политика Алексея Навального, Ирину Фатьянову. Она пишет в своем телеграм-канале, что это стало результатом проверки Минюста.

Фатьянова не намерена прерывать сбор подписей, она будет обжаловать решение территориального избиркома

