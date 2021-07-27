В результате взрыва на химическом заводе в Ливеркузене погиб один человек, несколько пострадали, пятеро считаются пропавшими без вести. На этом предприятии хранятся опасные отходы и токсические вещества, в связи с чем немецкая полиция призывает жителей не покидать свои дома.

Что явилось причиной взрыва, пока непонятно. Пожарная служба Кельна сообщила, что некоторые дороги перекрыты из-за ядовитого столба дыма.