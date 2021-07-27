Сегодня у России впервые за 25 лет появился олимпийский чемпион в плавании

На дистанции 100 метров на спине золотую медаль выиграл Евгений Рылов. Серебро также у россиянина – Климента Колесникова. Также у наших спортсменов серебро и бронза в стрельбе.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников верил в успех пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова на Олимпиаде в Токио и рад, что завоеваны медали. Об этом четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников заявил в эфире телеканала РБК:

Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине, Колесникову досталось серебро.

Президент ВФП отметил, что перед олимпийским стартом спортсменам не хватало поддержки болельщиков.