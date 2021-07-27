В Министерстве финансов предлагают более равномерно распределять налоговые поступления между российскими регионами

Это пишет газета «Ведомости», ссылаясь на информированные источники. В частности, речь идет о зачислении налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции, а также зачисление налога на доход физических лиц тех, кто работает удаленно, в бюджет региона, в котором они реально находятся. В Минфине считают, что такое перераспределение будет более справедливым.