МИД России рекомендует нашим гражданам в Тунисе избегать мест массового скопления людей

Это связано с обострением обстановки. Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, все противоречия в этой стране должны быть урегулированы исключительно в правовом поле.

К восстановлению стабильности сегодня призвали и в Европейском союзе.

В минувшие выходные в Тунисе прошли массовые акции. Тысячи местных граждан вышли на улицу, чтобы осудить действия правительства, которое, по их мнению, плохо справляется с решением социально-экономических проблем и по сдерживанию пандемии коронавируса.

В социальных сетях в Тунисе все чаще звучат требования о внесении поправок в Конституцию и смены режима

