Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, перевели в одиночную камеру

Это произошло в тот же день, когда вышла его колонка в газете «Ведомости».

С пятницы Ивана Сафронов содержится в одиночной камере СИЗО «Лефортово». Об этом информагентствам сказал его адвокат Даниил Никифоров. По его словам, это связано с тем, что соседа обвиняемого отправили на этап, а нового подобрать не могут. Юрист отметил, что арестованный проблем из-за этого не испытывает, цитирую «разве что из собеседников у него остались две мухи, он даже дал им имена».

В тот же день, когда Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру, в газете «Ведомости» была опубликована его статья «Шпионов бы делать из этих людей». Она была посвящена тому, как заводят и ведут дела по статье о государственной измене. Например, там рассказывалось, что сами обвиняемые нередко начинают верить, что нарушили каким-то образом закон, и происходит это в том числе из-за того, что они находятся в полной изоляции. Как писало интернет-издание «Открытые медиа», эта статья в значительной степени основана на личном опыте Сафронова и его разговорах с сокамерниками.

Вскоре после выхода статьи она пропала с сайта «Ведомостей». В газете проблемы объяснили ddos-атаку на интернет-портал издания. Публикацию Сафронова нельзя на ней прочитать до сих пор.

Ивана Сафронова арестовали прошлым летом. Следствие утверждает, что журналиста завербовали чешские спецслужбы. Сам он вины не признаёт и утверждает, что не может даже предположить, в каких именно его действиях сотрудники ФСБ увидели преступление.