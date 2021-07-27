Кремль обещает мониторить ситуацию в Ираке после ухода оттуда американских войск

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация в этом регионе остается нестабильной. Накануне президент С ША Джо Байден подтвердил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу этого года. При этом Вашингтон продолжит помогать иракским силам безопасности.