В неофициальном медальном зачете на Олимпиаде российские спортсмены сейчас находятся на 4-м месте

Впереди атлеты из США, Китая и Японии. Сегодня у России впервые за 25 лет появился олимпийский чемпион в плавании. На дистанции 100 метров на спине золотую медаль выиграл Евгений Рылов. Серебро также у россиянина – Климента Колесникова. Также у наших спортсменов серебро и бронза в стрельбе.