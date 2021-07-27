Российский фонд прямых инвестиций проводит исследования по комбинации вакцины Спутник с зарубежными препаратами

Российский фонд прямых инвестиций проводит клинические исследования по комбинации вакцины «Спутник» с зарубежными препаратами, – сообщает пресс-служба фонда. Ранее стало известно, что Минздрав одобрил совместные испытания «Спутника лайт» и AstraZeneca.

Вирусолог Александр Бутенко считает, что граждане, больше доверяющие зарубежной вакцине, возможно, станут прививаться активнее.

Бутенко подчеркнул, что одобрение совместного испытания вакцин важно и с политической точки зрения, так как означает некоторое сближение позиций по вопросу вакцинации.