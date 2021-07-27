Сенатор Рязанский считает, что наказывать женщину в связи с инцидентом с детьми-инвалидами в Петербурге не нужно

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что наказывать жительницу Санкт-Петербурга Наталью Липскую, которая пыталась прогнать детей-инвалидов с детской площадки, не нужно. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это вопрос не административной ответственности, которую нужно применить к этой женщине – это ее восприятие, которое существует в обществе. К сожалению, здесь силового ответа быть не может. Другой человек мог бы отнестись к этому совершенно спокойно. Это абсолютно частный случай. Если и требуется принимать какие-то конкретные меры, то ничего, кроме профилактической беседы, с этой гражданкой делать нельзя», — сказал сенатор.

С точки зрения В.Рязанского, «это вопрос в меньшей степени административный и больше относящийся к зрелости гражданского общества». «Наказывать — ну, это ее взгляд на жизнь. Она может остаться при своем мнении. Если опытный психолог сможет ее переубедить – слава богу. Если нет, и она останется при своем мнении, то это мнение надо учитывать и уважать – таких людей тоже много. Это вопросы культуры и зрелости гражданского общества», — отметил он.

В.Рязанский добавил, что никаких дополнительных законодательных решений в этой части в связи с этим инцидентом не требуется.

Как сообщалось, жительница Красносельского района Петербурга Наталья Липская возмутилась тем, что дети с особенностями гуляют и играют на той же детской площадке, что и ее внучка, и принялась выгонять оттуда детей и их сопровождающих. По факту случившегося представители детской организации написали заявление в полицию.