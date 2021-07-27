В Кремле заинтересованы в развитии отношений с руководством Ирака – Песков

В Кремле заинтересованы в продолжении контактов и развитии отношений с руководством Ирака. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, есть ли в Ираке запрещенные в России силы, с которыми Москва потенциально могла бы вести переговоры.

«Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы в этом», — сказал Д.Песков.

Говоря о том, похожа ли ситуация в Ираке на ситуацию в Афганистане пресс-секретарь главы государства заметил, что они разные. «Скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю: нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», — заключил Д.Песков.