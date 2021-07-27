В Кремле не понимают причин негативных заявлений Польши по поводу «Сверенного потока – 2» – Песков

В Кремле не понимают причин заявлений официальных лиц Польши о том, что Варшава остается главным противником реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь нужно понимать, почему Польша так заявила. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения в Польше к такому важному и полезному для всей Европы проекту», — сказал он.

Как отметил Д.Песков, «этот проект чрезвычайно важен». «Он способен и внесет обязательно существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. И конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям», — заключил Д.Песков.