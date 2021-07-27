Зарубежные СМИ рассказывают о гневной реакции десятков тысяч тунисцев на последние действия властей, погрязших, по их мнению, в нападках друг на друга в условиях пика пандемии и острой нехватки средств для ее сдерживания.

С подробностями — Ринат Валиулин.

Телеканал Tv5 monde публикует кадры противостояния у стен национального парламента между сторонниками

Рашеда Ганнучи , лидера фракции исламистской партии Эннахда в распущенном главой государства парламенте и защитниками политики президента Сайеда. Пришедший к власти после революции 2011 года, Ганнучи, в интервью телеканалу заявил, что, соответствии с конституцией, цитата, «объявленные президентом решения — это государственный переворот и ничто иное». В то же время, отмечает корреспондент телеканала, многие осуждают главу партии Эннахда в том, что он слишком увлечен политической борьбой, когда 12-миллионный Тунис становится мировым лидером по уровню смертности от коронавируса. В одном из городов на юге страны, где карантинные меры продлены до 8 августа, протестанты напали на офис отделения партии.

Во время воскресных выступлений тунисцы осудили действия правительства за то, что оно плохо справляется с задачами по сдерживанию пандемии, а также за неспособность предотвратить нынешний кризис в сфере здравоохранения, страдающего от нехватки вакцин и аппаратов ИВЛ, передает французский телеканал.

Марроканский информационный портал «Аш-24» сообщает, что тунисские социальные сети полны требований введения поправок в конституцию, смены режима, а также установления в стране временного военного управления, но с сохранением должности действующего президента.