Рылов и Колесников впервые в истории отечественного спорта выиграли золото и серебро в плавании на спине

Евгений Рылов и Клемент Колесников впервые в истории отечественного спорта выиграли золото и серебро в плавании на спине.

Американцы не отдавали эту медаль с 1992 года. В предварительных заплывах олимпийский чемпион Райан Мерфи был в полном порядке, но в финале россияне уплыли от него уже на первой половине дистанции Держаться было невероятно сложно, но Рылов рискнул и сорвал банк. Он считает, что именно опыт и принес ему победу.

РЫЛОВ

У Климента Колесникова сбылась детская мечта

Времени у Климента и правда больше. Он моложе на три года. Впрочем, зачем ждать. Для Рылова и Колесникова, в отличие от Мерфи, коронная дистанция 200 метров на спине, которая еще предстоит. Виталина Бацарашкина стала первой из россиян мультимедалисткой Игр. После индивидуального золота в стрельбе из пистолета она завоевала серебро в смешанных соревнованиях с Артемом Черноусовым. Бронза в стрельбе их пневматической винтовки у Юлии Каримовой и Сергея Каменского.

Серебро гарантировал команде ОКР Владислав Ларин, который в финале турнира по таеквондо в категории выше 80 килограммов встретится с Деяном Георгиевски из Северной Македонии.