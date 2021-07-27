Швейцарская прокуратура закрыла расследование о дела о взяточничестве, которое связано со смертью Сергея Магнитского

Швейцарская прокуратура закрыла расследование скандального дела о взяточничестве, которое связано со смертью юриста Сергея Магнитского. Как передает агентство Reuters, в ходе почти 10-ти лет работы сотрудники ведомства не смогли установить причастность кого-либо из подозреваемых. В то же время федеральная прокуратура. распорядилась конфисковать более 4-х миллионов швейцарских франков из 18-оти миллионов, которые ранее были заморожены на счетах в стране.

Фонд «Эрмитэдж Кэпитал», с которым сотрудничал Магнитский, обвинял группу российских чиновников в хищении бюджетных средств и выводе денег через швейцарские банки. Сам Сергей Магнитский более 10-ти лет назад скончался в российской тюрьме.