Роскомнадзор потребовал от видеоплатформы YouTube заблокировать каналы соратников политика Алексея Навального

Пока в так называемый «список запрещенных материалов» попали аккаунты трех соратников оппозиционера: Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова.

Так, Волков на своей странице в социальной сети Twitter разместил письмо Роскомнадзора, в котором сказано, что его канал на YouTube содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несогласованных массовых мероприятиях. На данный момент оппозиционера предупредили, что если он самостоятельно в ближайшее время не удалит свой аккаунт, то YouTube заблокирует его в принудительном порядке

Аналогичные претензии возникли и в отношении Милова и Албурова. При этом Албуров на своей странице в Twitter указал, что в его канале содержится всего 16 видео, почти все они являются дубликатом расследований команды Навального.

Накануне Роскомнадзор уже заблокировал сайт самого Алексея Навального и еще около 40 связанных с ним ресурсов. В ведомстве сообщили, что интернет-платформы использовались для пропаганды и продолжения запрещенной экстремисткой деятельности.

Никто из оппозиционеров не уточнил, выполнят ли они требование Роскомнадзора.