Журналиста Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО «Лефортово»

Как сказали агентству ТАСС представители его защиты, это произошло еще в минувшую пятницу. В то же время, по словам адвокатов, в самом изоляторе объяснили это тем, что сосед Сафронова якобы отправлен на этап, а нового подобрать не могут. Между тем именно в пятницу газета «Ведомости» опубликовала колонку своего бывшего сотрудника о том, как в России расследуют дела о государственной измене. Статья появилась также в печатной версии газеты. Позже она была удалена с сайта «Ведомостей».

Сафронов уже больше года находится в СИЗО по делу о государственной измене. Сам он вины не признаёт и считает преследование связанным со своей профессиональной деятельностью.

