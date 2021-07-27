Верховный суд Гонконга вынес первый обвинительный приговор по делу о нарушении закона о нацбезопасности

Норма ранее была принята по инициативе властей Китая на фоне антиправительственных протестов в автономии.

Виновным был признан 24-летний житель Гонконга, который ранее работал официантом. В июле прошлого года во время протестов он въехал на мотоцикле в группу полицейских с флагом, на котором было написано: «Освободим Гонконг, революция нашего времени!» Активиста обвинили в терроризме и сепаратизме, при этом адвокаты подсудимого настаивали, что лозунг не должен трактоваться как призыв к отделению автономии от Китая. Слушания проходили без присяжных заседателей, а судьи были специально уполномочены главой администрации Гонконга. Теперь молодому человеку, уже признанному виновным, грозит пожизненное заключение – точный срок, как ожидается, будет назван в четверг.

Закон о национальной безопасности, по которому судят активиста, был принят по инициативе Китая. Он позволил Пекину создать в Гонконге филиалы своих спецслужб, а также резко ужесточить наказание за ряд преступлений, касающихся подрыва территориальной целостности. Закон раскритиковали западные страны и правозащитники, которые опасаются, что документ будет использоваться для подавления политических прав и свобод в автономии, а также для преследования оппозиции.

Судебных слушаний по закону о нацбезопасности в Гонконге ожидают еще чуть более 100 оппозиционных активистов.