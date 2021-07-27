Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что это одна из причин, почему не удается справиться с распространением ковида.
Согласно последним данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено чуть более 23-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 779 человек.
В Кремле вновь отмечают не слишком высокие темпы вакцинации населения от коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что это одна из причин, почему не удается справиться с распространением ковида.