Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 годам колонии пятерых участников антиковидного митинга во Владикавказе

Их признали виновными в участии в массовых беспорядках. В ходе акции в апреле прошлого года звучали требования отменить режим изоляции, введенный из-за распространения коронавируса. После митинга были задержаны более 100 человек. В ходе беспорядков пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, – напоминает ТАСС.