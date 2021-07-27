Продажи производителей поддельных сертификатов о вакцинации, как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», сильно выросли

Это произошло после введения в Москве электронных кодов для привитых. Такой бизнес успешен, несмотря на обещания властей с ним бороться.

Поговорив с несколькими торговцами поддельных сертификатов интернет-издание «МБХ Медиа» выяснило, что сейчас это дело приносит высокую прибыль, а занимаются им нередко бывшие мелкие наркоторговцы в возрасте от 16-ти до 22-ух лет. Некоторые из них отметили, что спрос на справки «огромный» – только один телеграмм-канал, который занимается производством таких документов, зарабатывает около миллиона рублей в месяц. Человек, который организовал этот бизнес, отметил, что сам живёт в Европе, но вести дела ему помогают несколько человек, в том числе врачи некоторых клиник. Он добавил, что в день у его канала примерно по сто клиентов.

Издание узнало о двух моделях бизнеса. Первый предполагает, что человек приходит в клинику, проходит все необходимые кабинеты, но там его не прививают, а оформляют документы, слив вакцину.

Вторая модель – мошенники вместе с врачами уже сами оформляют сертификаты на не привитых людей, а курьеры развозят им документы по установленным адресам.

На прошлой неделе в столичном МВД объявили, что за текущий год полицейские изъяли по городу более семисот поддельных сертификатов. В связи с этим возбуждено уже шестьдесят уголовных дел.