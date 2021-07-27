Российский Минфин намерен изменить распределение налогов между бюджетами регионов

Как пишет газета «Ведомости», ключевые поправки хотят внести в схему распределения налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Инициатива предполагает более равномерное распределение средств между субъектами федерации. К примеру, налог на прибыль должны будут платить компании по месту фактического производства, а налог на доходы физического лица – в том регионе, где живет сотрудник. Эксперты говорят, что, по сути, речь идет о перераспределении финансов от богатых регионов всем остальным. Однако это не способно выработать идеально справедливый механизм, – предупреждают специалисты.

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