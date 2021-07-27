В Петербурге с выборов сняли соратницу Алексея Навального Ирину Фатьянову

Она баллотировалась в законодательное собрание города. Как написала сама Фатьянова в своем Telegram-канале, это произошло после проверки Министерства юстиции. Ей нужно было собрать почти 4 тысячи подписей. В то же время Фатьянова жаловалась, что полиция регулярно задерживает ее волонтеров под различными предлогами.

Ранее многие соратники Навального не смогли добиться регистрации для участия в местных или думских выборах.