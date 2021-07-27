Польша намерена приложить все усилия, чтобы отсрочить завершение газопровода «Северный поток – 2»

В Варшаве отмечают, что уже несколько лет умышленно препятствуют строительству.

Если бы не действия Варшавы, газовая артерия была бы уже достроена, сообщил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач. По его словам, чем дольше «Северный поток – 2» остается неактивным, тем лучше для Центральной и Восточной Европы, и единства Евросоюза. Если бы газопровод был бы завершен ранее, то президент Владимир Путин уже начал бы оказывать давление на Украину, уверен дипломат. При этом как именно Польша препятствовала финализации проекта, не уточняется.

В свою очередь ранее Вашингтон признал, что остановить завершение проекта уже невозможно, поскольку несмотря ни на что он построен уже на 99%, поэтому новые санкции вводить бессмысленно.

Но вместе с тем США и Германия заключили сделку по «Северному потоку-2», оставив за собой право вводить ограничения. Так, если Россия станет использовать энергоресурсы в качестве оружия против Украины, США может ограничь поставки газа из Москвы в Берлин, Германия же готова огранить экспорт российских энергоносителей.

Оператор Nord Stream 2 намерен завершить строительство всего газопровода уже в августе.