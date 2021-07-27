Исследование комбинации вакцин Спутник Лайт и AstraZeneca приведет к росту вакцинации и повышению ее эффективности

Результатами исследования комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca может стать рост темпов вакцинации и повышение ее эффективности. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Минздрав РФ одобрил исследование комбинации вакцины «Спутник Лайт» и британо-шведского препарата AstraZeneca. «Это очень важное событие и по политическим, и по социальным причинам. В целом это будет означать значительный успех для здравоохранения, в том числе в вопросе сближения позиций по глобальному применению вакцин разного происхождения, сконструированных в разных странах мира», — сказал А.Бутенко.

С его точки зрения, «это может привести к расширению вакцинального процесса, особенно для противников вакцинации», кроме того, комбинация вакцин «будет усиливать защитный эффект».

Как сообщалось, цель совместного клинического исследования заключается в том, чтобы понять, насколько будет безопасным совмещение двух вакцин при борьбе с коронавирусом. По данным СМИ, в испытаниях будет принимать участие 150 добровольцев, а само тестирование продлится до начала марта следующего года.