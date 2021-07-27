Подавляющее большинство россиян с гепатитом С не может получить необходимую терапию

Как пишет газета РБК, закупленные в прошлом году лекарства покрывают потребности лишь полупроцента от оценочного числа больных. Без необходимой помощи остаются несколько миллионов человек. Ежегодно от этой болезни в стране умирают 17 тысяч граждан.

