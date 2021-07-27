Власти Таджикистана говорят, что российских пограничников не будут привлекать для охраны границы с Афганистаном

Группа советников в республике работает в обычном режиме, – сказали в Душанбе. Также таджикские власти не рассматривают вопрос о предоставлении убежища афганцам, которые сотрудничали с американскими властями.

Обстановка в регионе обострилась с началом вывода войск США и НАТО из Афганистана. На этом фоне талибы начали наступление на позиции правительственных сил. В группировке «Талибан»* (запрещенная в РФ), которая запрещена в России, утверждают, что они контролируют уже бОльшую часть границы республики. В Кабуле это отрицают.