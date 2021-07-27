В Токио, где проходит Олимпиада, выявили более 2800 новых случаев коронавируса за сутки

Как пишет газета Japan Times, это максимальный суточный прирост для японской столицы с начала пандемии. Только накануне в городе было зафиксировано вдвое меньше случаев заражения.

В Токио действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до конца августа. Олимпиада завершится 8-го августа.