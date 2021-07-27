В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 23-х тысяч случаев заражения коронавирусом

Это минимальное с 30-го июня значение. В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено чуть более 2600, это минимальное значение с конца мая, – отметили в штабе. Также впервые за месяц суточный рост смертности от коронавируса в городе составил менее 100 человек. Всего в России за сутки умерли 779 заболевших.