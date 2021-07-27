Московские полицейские задержали подозреваемого в распространении поддельных сертификатов о вакцинации

Речь идет об уроженце одной из стран ближнего зарубежья, – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Фигуранта нового уголовного дела отпустили под подписку о невыезде.
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Речь идет об уроженце одной из стран ближнего зарубежья, – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Фигуранта нового уголовного дела отпустили под подписку о невыезде.
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..